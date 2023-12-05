Минстрой: В новых регионах восстановили 9 тысяч соцобъектов

«С начала проведения работ удалось восстановить и построить около 9 тыс. объектов, 183 из которых построены с нуля. Все они ключевые для людей», — рассказал глава Минстроя в интервью Запорожскому агентству новостей.

Как отметил Файзуллин, в частности, в Луганске построили медцентр на 200 коек, в Волновахе завершили капитальный ремонт центральной районной больницы, в Донецке строят новый перинатальный центр на 140 мест, в Токмаке ремонтируют Дворец спорта.

Министр указал, что в новых регионах упрощены административные процедуры для строительства, их можно пройти на полгода быстрее, чем на других территориях страны. Такие особенности регулирования строительной отрасли в будущем могут распространить на всю Россию.

Ранее Ирек Файзуллин допустил, что некоторые города в новых регионах РФ восстанавливать не будут, напоминает RT.

