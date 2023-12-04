Чернышенко: В новых регионах активно восстанавливают вузы и научные организации

Он отметил, что в этом плане в 2023 году восстановили свыше 70 тысяч «квадратов» инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что поставки музыкальных инструментов и оборудования для учреждений культуры начались в Донецкую, Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в рамках нацпроекта «Культура», передает «Радиоточка НСН».

