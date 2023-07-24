Минстрой не будет вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки
Минстрой России не планирует вводить новые меры поддержки отрасли в связи с повышением ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил глава министерства Ирек Файзуллин в ходе Всероссийского форума малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны».
На минувшей неделе ЦБ поднял ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%, напоминает Ura.ru. При этом в регуляторе допустили возможность дальнейшего повышения этого показателя, отмечает телеканал «360».
Как отметил министр, текущая ситуация связана с вышедшими в реализацию проектами, и Минстрой не видит особых изменений.
«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года», — цитирует Файзуллина ТАСС.
Глава Минстроя подчеркнул, что новых мер поддержки в ближайшее время не ожидается. При этом специалисты ведомства, правительства и института развития ДОМ.РФ отрабатывают возможные варианты развития ситуации в строительной отрасли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минстрой не будет вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки
- На Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта
- Джонни Деппа экстренно госпитализировали в Будапеште
- Польша создаст саперный батальон в Сувалкском коридоре
- Минобороны РФ: в плен сдались более 40 украинских военных
- СМИ: немецкие бизнес-элиты недовольны политикой Шольца
- Зеленский: В результате удара по Одессе пострадало здание консульства Греции
- Манижа родила первенца
- Минобороны России: пресечена попытка Украины осуществить атаку беспилотниками на Москву
- Собянин: Беспилотники атаковали Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru