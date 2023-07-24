Минстрой не будет вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки

На минувшей неделе ЦБ поднял ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%, напоминает Ura.ru. При этом в регуляторе допустили возможность дальнейшего повышения этого показателя, отмечает телеканал «360».

Как отметил министр, текущая ситуация связана с вышедшими в реализацию проектами, и Минстрой не видит особых изменений.

«Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года», — цитирует Файзуллина ТАСС.

Глава Минстроя подчеркнул, что новых мер поддержки в ближайшее время не ожидается. При этом специалисты ведомства, правительства и института развития ДОМ.РФ отрабатывают возможные варианты развития ситуации в строительной отрасли.

