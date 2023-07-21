«Подорожает ипотека»: Что будет с ценами на квартиры после повышения ключевой ставки ЦБ
21 июля 202318:06
Анатолий Курчатов
Повышение ключевой ставки неминуемо приведет к росту ипотечных ставок, что в перспективе скажется на ценах на рынке вторичного жилья. Таким мнением в эфире НСН поделился вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
Ранее днем Центробанк впервые с сентября прошлого года повысил ключевую ставку до 8,5%.
«Увеличение ключевой ставки приведет к росту ипотечных ставок. Я не думаю, что они вырастут на тот же процент – скорее всего, на меньшую величину. Но в любом случае рост состоится. Думаю, в течение месяца банки объявят о переходе на более высокие ставки по ипотеке. Естественно, это приведет к небольшому росту спроса по старым ставкам, а потом может замедлиться начавшийся рост цен на вторичном рынке. Но надо будет посмотреть, что будет осенью. С учетом роста ипотечной ставки спрос должен сократиться. Скорее всего, до конца лета мало что изменится, а вот осенью спрос начнет расти», - сказал Апрелев.
Ранее Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru