Минстрой: Финальное решение по продлению льготной ипотеки примет президент

«Работа будет направлена на поддержание возможности купить квартиру при рождении детей большей площади, заплатив за это меньшую процентную ставку. То, как это будет, никто вам не скажет, кроме президента», - пояснил он.

По словам Стасишина, правительство обсудит вопрос о судьбе льготной ипотеки в закрытом режиме, чтобы не спровоцировать «ненужный ажиотаж» на рынке. Он также призвал экспертов оставаться сдержанными в дискуссиях по теме.

Срок действия двух ипотечных программ с господдержкой заканчивается 1 июля 2024 года. При этом представители Минфина РФ и Минстроя РФ неоднократно заявляли об их возможной трансформации после 1 июля.

Центробанк России ранее допустил точечное продление льготного ипотечного кредитования под 8% по отдельным региональным или социальным сегментам. При этом вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что на данный момент невыгодно покупать квартиру в качестве инвестиции или для последующей аренды.

