Минстрой: Финальное решение по продлению льготной ипотеки примет президент

Решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2024 года будет принимать президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

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«Работа будет направлена на поддержание возможности купить квартиру при рождении детей большей площади, заплатив за это меньшую процентную ставку. То, как это будет, никто вам не скажет, кроме президента», - пояснил он.

По словам Стасишина, правительство обсудит вопрос о судьбе льготной ипотеки в закрытом режиме, чтобы не спровоцировать «ненужный ажиотаж» на рынке. Он также призвал экспертов оставаться сдержанными в дискуссиях по теме.

Срок действия двух ипотечных программ с господдержкой заканчивается 1 июля 2024 года. При этом представители Минфина РФ и Минстроя РФ неоднократно заявляли об их возможной трансформации после 1 июля.

Центробанк России ранее допустил точечное продление льготного ипотечного кредитования под 8% по отдельным региональным или социальным сегментам. При этом вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что на данный момент невыгодно покупать квартиру в качестве инвестиции или для последующей аренды.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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