Минсельхоз: В России собрали более 105 млн тонн зерна

В сообщении говорится, что на данный момент уже намолочено свыше 105 млн тонн.

В ведомстве также отметили, что в 43 регионах страны стартовал озимый сев.

«На данный момент засеяно 1,7 млн гектаров, в планах – 20 млн гектаров», - заключили в Минсельхозе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай в России в 2023 году «должен быть достойный» и выразил надежду, что аграриям удастся «добиться такого же результата, как в прошлом году», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

