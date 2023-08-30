Минсельхоз: В России собрали более 105 млн тонн зерна
Уборка зерна в России «перешла экватор», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.
В сообщении говорится, что на данный момент уже намолочено свыше 105 млн тонн.
В ведомстве также отметили, что в 43 регионах страны стартовал озимый сев.
«На данный момент засеяно 1,7 млн гектаров, в планах – 20 млн гектаров», - заключили в Минсельхозе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай в России в 2023 году «должен быть достойный» и выразил надежду, что аграриям удастся «добиться такого же результата, как в прошлом году», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru