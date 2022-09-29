СМИ: глава банка ВТБ Костин предлагает ограничить деятельность в РФ западных трейдеров зерна

Ограничить деятельность трейдеров зерна, связанных с недружественными странами, на территории России. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава банка ВТБ Андрей Костин, сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, Костин объясняет своё предложение необходимостью усилить позиции российских трейдеров на мировом рынке зерна.

Путин заявил, что Россия поставит нуждающимся странам 30 млн тонн зерна

Он также подчеркнул, что российская экономика теряет значительные доходы в пользу экспортеров из недружественных государств.

«Меры, изложенные в предложении, дадут России принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование», - добавил глава ВТБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал рекордный урожай зерна в 2022 году, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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