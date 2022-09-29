СМИ: глава банка ВТБ Костин предлагает ограничить деятельность в РФ западных трейдеров зерна
Ограничить деятельность трейдеров зерна, связанных с недружественными странами, на территории России. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава банка ВТБ Андрей Костин, сообщает агентство Reuters.
Как отмечается, Костин объясняет своё предложение необходимостью усилить позиции российских трейдеров на мировом рынке зерна.
Он также подчеркнул, что российская экономика теряет значительные доходы в пользу экспортеров из недружественных государств.
«Меры, изложенные в предложении, дадут России принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование», - добавил глава ВТБ.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал рекордный урожай зерна в 2022 году, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре
- Авиакомпания Virgin Galactic разрешила сотрудникам-мужчинам носить женскую униформу
- США призвали не сотрудничать с признавшими итоги референдумов странами
- Автобусное сообщение Самары и Тольятти с Уральском приостановлено
- Косачев: Россия может обратиться в суд ООН после ЧП на «Северных потоках»
- Российское движение детей и молодежи будет получать 21 млрд рублей ежегодно
- Посольство Италии рекомендовало соотечественникам покинуть Россию
- Брюс Уиллис продал права на своего Deepfake-«близнеца»
- Поселок в Курской области остался без света и воды после обстрела
- СМИ: Евросоюз захотел лишить российских силовиков без средств подавления беспорядков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru