Минсельхоз: Россия готова продать до 30 млн тонн зерна

Россия в этом году сможет полностью закрыть внутренние потребности по зерну, а также внести существенный вклад в общую продовольственную безопасность. Об этом сообщили в Минсельхозе, передает РИА Новости.

Как отмечается, страна продолжит выполнять все свои обязательства перед международными партнерами по поставкам продовольствия.