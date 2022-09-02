Минсельхоз: Россия готова продать до 30 млн тонн зерна
Россия в этом году сможет полностью закрыть внутренние потребности по зерну, а также внести существенный вклад в общую продовольственную безопасность. Об этом сообщили в Минсельхозе, передает РИА Новости.
Как отмечается, страна продолжит выполнять все свои обязательства перед международными партнерами по поставкам продовольствия.
РФ во втором полугодии готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна, подчеркнули в Минсельхозе.
Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш заявил, что миру грозит голод без продовольствия и удобрений из России.
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