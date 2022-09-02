Минсельхоз: Россия готова продать до 30 млн тонн зерна

Россия в этом году сможет полностью закрыть внутренние потребности по зерну, а также внести существенный вклад в общую продовольственную безопасность. Об этом сообщили в Минсельхозе, передает РИА Новости.

Как отмечается, страна продолжит выполнять все свои обязательства перед международными партнерами по поставкам продовольствия.

ООН: проблемы с доступом к продовольствию будут сохраняться как минимум до 2023 года

РФ во втором полугодии готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна, подчеркнули в Минсельхозе.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш заявил, что миру грозит голод без продовольствия и удобрений из России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РынокПоставкиЗерноРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры