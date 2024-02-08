Кандидат в президенты Харитонов предложил ограничить наценку на яйца до 10%
Сегодня цены на яйца остаются высокими, правительство должно ограничить наценку на яйца, сказал НСН Николай Харитонов.
Цена на яйца в России сегодня достигает 200 рублей за десяток, решить проблему поможет ограничение наценки на яйца. Об этом НСН заявил кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов.
Ранее Росстат отчитался, что куриные яйца в России продолжают дешеветь четвёртую неделю подряд. За неделю с 30 января по 5 февраля они подешевели на 0,73% (в предыдущие недели дешевели на 1% и 1,4%), с начала года стоимость снизилась на 2,58%. При этом в 2023 году яйца подорожали на 61%. По мнению Харитонова, цены на куриные яйца остаются высокими.
«Вчера был на рынке в Красноярске. Частники продают яйца по 200 рублей за десяток. Это дороже, чем в торговых сетях, поскольку им надо платить за торговое место. В сетевых магазинах в том же регионе яйца стоят 120-130 рублей за десяток. Отмечу, что фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий наценку на куриные яйца 10%», — сказал Харитонов.
Собеседник НСН отметил, что сегодня импортные яйца идут в промышленную переработку.
«У них непривычные для российского потребителя вкус и запах. Пусть за этим следит Росветеринария. Вообще вопрос стоимости яиц должен контролироваться властями. Если все пустить на самотек, порядка не будет», — добавил он.
Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод заявил, что истинной причиной подорожания куриных яиц стала растущая инфляция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru