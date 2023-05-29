Минсельхоз РФ пока не планирует закупочные интервенции зерна
Министерство сельского хозяйства пока не видит необходимости в дополнительных закупках зерна в государственный интервенционный фонд. Об этом сообщил представителям средств массовой информации руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
По его оценке, приобретённых ранее трёх миллионов тонн пшеницы в рамках механизма закупочных интервенций, на сегодня достаточно. Как пояснил Патрушев, дальнейшие шаги в этом плане будут зависеть от анализа ситуации на рынке.
Закупочные интервенции на рынке зерна ведомство организовало с августа по конец декабря 2022 года. Стоимость закупленной продукции составила свыше 47 миллиардов рублей.
При этом заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко ранее допустила вероятность наращивания закупок зерна в госфонд до 10 миллионов тонн. Однако, по её словам, министерство финансов не готово пока выделять средства на эти цели, с ним «идёт непростой диалог».
Дополнительные закупки могут стать актуальными, если излишки зерна после рекордного урожая 2022 года, не будут вывезены и они окажут давление на рынок.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее производители готовой продукции призвали отсрочить на полгода требование о подключении к федеральной системе «Зерно», посредством которой власти намерены отслеживать оборот пшеницы, ячменя, бобовых и других культур.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru