Минсельхоз РФ пока не планирует закупочные интервенции зерна

Министерство сельского хозяйства пока не видит необходимости в дополнительных закупках зерна в государственный интервенционный фонд. Об этом сообщил представителям средств массовой информации руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

По его оценке, приобретённых ранее трёх миллионов тонн пшеницы в рамках механизма закупочных интервенций, на сегодня достаточно. Как пояснил Патрушев, дальнейшие шаги в этом плане будут зависеть от анализа ситуации на рынке.

Закупочные интервенции на рынке зерна ведомство организовало с августа по конец декабря 2022 года. Стоимость закупленной продукции составила свыше 47 миллиардов рублей.

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При этом заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко ранее допустила вероятность наращивания закупок зерна в госфонд до 10 миллионов тонн. Однако, по её словам, министерство финансов не готово пока выделять средства на эти цели, с ним «идёт непростой диалог».

Дополнительные закупки могут стать актуальными, если излишки зерна после рекордного урожая 2022 года, не будут вывезены и они окажут давление на рынок.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее производители готовой продукции призвали отсрочить на полгода требование о подключении к федеральной системе «Зерно», посредством которой власти намерены отслеживать оборот пшеницы, ячменя, бобовых и других культур.

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