Минсельхоз РФ пока не планирует закупочные интервенции зерна

Министерство сельского хозяйства пока не видит необходимости в дополнительных закупках зерна в государственный интервенционный фонд. Об этом сообщил представителям средств массовой информации руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

По его оценке, приобретённых ранее трёх миллионов тонн пшеницы в рамках механизма закупочных интервенций, на сегодня достаточно. Как пояснил Патрушев, дальнейшие шаги в этом плане будут зависеть от анализа ситуации на рынке.

Закупочные интервенции на рынке зерна ведомство организовало с августа по конец декабря 2022 года. Стоимость закупленной продукции составила свыше 47 миллиардов рублей.