ОАЭ начали поставлять сливочное масло в Россию
2 ноября 202417:16
Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставлять в Россию сливочное масло, сообщили в Россельхознадзоре, передают РИА Новости.
Первые партии продукта в размере 90 тонн уже поступили на российский рынок. До этого также впервые сливочное масло начала поставлять на территорию РФ Турция.
Ранее россиян заверили, что цены на сливочное масло скоро скорректируют, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Неизвестные обстреляли автобус и трамвай в Калининграде
- ОАЭ начали поставлять сливочное масло в Россию
- Российский топ-менеджмент выкупил активы Jaguar Land Rover
- Молодой человек попал в ДТП в Москве на только что купленном автомобиле
- Вице-премьер Григоренко призвал оптимизировать персонал контрольных органов в РФ
- С подконтрольной ВСУ территории вывезли американца, помогавшего ВС РФ
- Канье Уэст снял за $1 млрд документальный фильм о своей жизни
- Григоренко: Регуляторная гильотина позволила бизнесу сэкономить 200 млрд рублей
- Спрос на китайский коммерческий транспорт вырос на 142% за год
- В Великобритании избрали нового лидера консерваторов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru