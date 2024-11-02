ОАЭ начали поставлять сливочное масло в Россию

Объединенные Арабские Эмираты впервые начали поставлять в Россию сливочное масло, сообщили в Россельхознадзоре, передают РИА Новости.

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Первые партии продукта в размере 90 тонн уже поступили на российский рынок. До этого также впервые сливочное масло начала поставлять на территорию РФ Турция.

Ранее россиян заверили, что цены на сливочное масло скоро скорректируют, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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