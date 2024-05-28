Минсельхоз прогнозирует урожай черешни в России на уровне прошлого года

Несмотря на погодные условия, Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю черешни в России в текущем году на уровне 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В России основные плантации черешни находятся в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Эти регионы производят более 98% всей черешни в организованном секторе страны.

