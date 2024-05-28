Минсельхоз прогнозирует урожай черешни в России на уровне прошлого года

Несмотря на погодные условия, Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю черешни в России в текущем году на уровне 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В России основные плантации черешни находятся в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Эти регионы производят более 98% всей черешни в организованном секторе страны.

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Минсельхоз сообщил, что возвратные заморозки в начале мая повредили плантации черешни в некоторых регионах Центрального федерального округа и Ростовской области. Однако, так как объем производства черешни в этих регионах небольшой, прогноз по урожаю остался прежним — более 20 тысяч тонн, что почти соответствует уровню прошлого года.

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с НСН рассказал, что больше всего от майских заморозков на юге России пострадала смородина, малина, земляника садовая и ежевика.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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