Минсельхоз предсказал падение цен на мясо

Завершение летнего периода и сокращение спроса будет способствовать дальнейшему снижению цен на мясо, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ со ссылкой на отраслевые союзы.

В Минфине России не рассматривают возможности введения налога на мясо

Отмечается, что в настоящее время наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, и в ближайшее время это будет заметно в рознице. Это касается и стоимости мяса птицы. Завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо приведет к дальнейшему снижению цен.

Тенденцию поддержит увеличение объемов производства.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил, что в России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинсельхозМясо
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