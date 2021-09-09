Минсельхоз предсказал падение цен на мясо
Завершение летнего периода и сокращение спроса будет способствовать дальнейшему снижению цен на мясо, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ со ссылкой на отраслевые союзы.
Отмечается, что в настоящее время наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, и в ближайшее время это будет заметно в рознице. Это касается и стоимости мяса птицы. Завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо приведет к дальнейшему снижению цен.
Тенденцию поддержит увеличение объемов производства.
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил, что в России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Минсельхоз предсказал падение цен на мясо
- Bank of America рассказал, что подорожает из-за переворота в Гвинее
- Число погибших при взрыве в Ногинске возросло до четырех
- В США с середины августа прибыло 60 тысяч человек из Афганистана
- Военный самолет потерпел крушение в Судане
- Собянин не поддержал объединение Москвы с областью
- Газовая необратимость. «Северный поток - 2» начнет качать с октября
- Из-под завалов дома в Ногинске достали тело третьей жертвы
- На Комсомольской площади в Москве появится еще один вокзал
- В Ногинске объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве в жилом доме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru