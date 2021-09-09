Минсельхоз предсказал падение цен на мясо

Отмечается, что в настоящее время наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, и в ближайшее время это будет заметно в рознице. Это касается и стоимости мяса птицы. Завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо приведет к дальнейшему снижению цен.

Тенденцию поддержит увеличение объемов производства.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил, что в России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата.

