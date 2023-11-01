Минсельхоз предложил временно запретить вывоз из РФ твердой пшеницы

Министерство сельского хозяйства России предложило ввести временный запрет на вывоз из страны твердой пшеницы. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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Ведомство предложило установить запрет с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го включительно.

Союз экспортеров зерна 13 октября сообщил о договоренности с Египтом о закупке около 800 тысяч тонн российской пшеницы.

Россия и Китай в преддверии форума «Один пояс - один путь» в Пекине подписали контракт на поставку зерновых на сумму $25,7 миллиарда. В следующие 12 лет РФ отправит в КНР 70 миллионов тонн зерновых и масляничных, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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