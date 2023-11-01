Минсельхоз предложил временно запретить вывоз из РФ твердой пшеницы

ПВО сбила третий за день украинский БПЛА над Белгородской областью До 7 тысяч иностранцев могут покинуть Газу через египетский КПП Суд в Москве отказался заочно арестовать иноагента Толоконникову из Pussy Riot по просьбе СК Трассы «Нева» и «Дон» с 7 ноября перейдут на зимний режим скорости Экс-губернатор Шанцев спел на сцене «Нижегородскую лирическую»