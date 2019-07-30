Минсельхоз подсчитал погибших в России пчёл

Причинами гибели пчёл могло стать высокое распространение вредителей, связанное с ранней весной и их устойчивостью к инсектицидам. Сами же пчеловоды утверждают, что к гибели производительниц мёда привела массовая обработка полей пестицидами. В некоторых регионах власти задумались об ужесточении ответственности за нарушения правил применения пестицидов и ядохимикатов.

Ранее в эфире НСН экс-мэр Москвы, а ныне пчеловод Юрий Лужков заявил, что масштабы бедствия опасные. Он подтвердил, что причиной массовой гибели пчёл является именно использование хозяйствующими субъектами химикатов для обработки полей, а также поделился личной историей о чуть не случившемся крахе в его пчелином хозяйстве.

