Минсельхоз подсчитал погибших в России пчёл

В Минсельхозе подсчитали число погибших в России пчёл. Как сообщает «Интерфакс», потери достигли почти 40 тысяч пчелиных семей.

Отмечается, что это составило 1,3% от общего числа пчёлосемей в России. В некоторых регионах было принято решение компенсировать урон, который понесли пчеловоды. Так, в частности, поступили власти Липецкой и Курской областей.

Без пчел, без меда и без триллиона - по воле безалаберных аграриев

Причинами гибели пчёл могло стать высокое распространение вредителей, связанное с ранней весной и их устойчивостью к инсектицидам. Сами же пчеловоды утверждают, что к гибели производительниц мёда привела массовая обработка полей пестицидами. В некоторых регионах власти задумались об ужесточении ответственности за нарушения правил применения пестицидов и ядохимикатов.

Ранее в эфире НСН экс-мэр Москвы, а ныне пчеловод Юрий Лужков заявил, что масштабы бедствия опасные. Он подтвердил, что причиной массовой гибели пчёл является именно использование хозяйствующими субъектами химикатов для обработки полей, а также поделился личной историей о чуть не случившемся крахе в его пчелином хозяйстве.

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ФОТО: pxhere.com
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