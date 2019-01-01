Без пчел, без меда и без триллиона - по воле безалаберных аграриев
Массовая гибель пчел из-за бесконтрольного применения пестицидов превращается в бедствие.
Без пчел, без меда и без триллиона рискует остаться Россия из-за бесконтрольного применения агрохимикатов. Оценку потерь в триллион рублей из-за массовой гибели пчел в ряде регионов страны привел президент Национальной ассоциации пчеловодов, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов после совещания в Госдуме. По его словам, ученые подсчитали данные по сельхозкультурам, которые опыляются пчелами, и их стоимость. С учетом гибели 60% всех пчел, как это происходит сейчас, потери превысят триллион рублей, заявил эксперт, слова которого приводит «Интерфакс».
Случаи массовой гибели пчел фиксировали этим летом в Удмуртии, Республике Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, в Алтайском крае. В Минсельхозе Алтайского края масштабы бедствия назвали небывалыми. По утверждениям пчеловодов, опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел. Причиной же их гибели называется обработка посадок пестицидами. Участники совещания в Госдуме жаловались на отсутствие связи между пчеловодами и аграриями, которые не информируют их о применении пестицидов, на нарушения в графиках обработки посевов.
Страдают не только простые пчеловоды, но и очень непростые. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, увлекшийся в свое время пчеловодством, рассказал НСН, как сам едва не лишился пчелиной семьи из-за пестицидов.
«Я поставил свою пасеку на рапсовом поле и договорился с владельцем этого поля. Он обрадовался, потому что пчелы помогают урожаю. Я написал хозяину этого поля два письма, что если он будет использовать химию, накануне должен меня предупредить, чтобы я увез своих пчел подальше. На следующий день я увидел на поле трактора, которые готовились распылять химию, но никакой информации мне об этом не передали. Хорошо, что я был на месте. Мне пришлось остановить этих химизаторов, защищая свою пасеку. Ночью я закрыл леток и уехал оттуда. Это случайное спасения моего пчелиного хозяйства. Если бы я не находился в этом месте в это время, то свою сотню ульев потерял бы»
На совещании в нижней палате было предложено вернуть Россельхознадзору полномочия по контролю за производством и оборотом пестицидов и другой агрохимической продукции, поскольку последние восемь лет химикаты производятся и применяются бесконтрольно. Сохранение существующего положения дел чревато исчезновением с прилавков самого известного и доступного биопродукта, обладающего к тому же целебными свойствами. А дело к тому идет: по данным Объединения потребителей России, уже сейчас в Москве доля фальсифицированного меда достигает 90%.
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