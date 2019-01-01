Без пчел, без меда и без триллиона - по воле безалаберных аграриев

Без пчел, без меда и без триллиона рискует остаться Россия из-за бесконтрольного применения агрохимикатов. Оценку потерь в триллион рублей из-за массовой гибели пчел в ряде регионов страны привел президент Национальной ассоциации пчеловодов, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов после совещания в Госдуме. По его словам, ученые подсчитали данные по сельхозкультурам, которые опыляются пчелами, и их стоимость. С учетом гибели 60% всех пчел, как это происходит сейчас, потери превысят триллион рублей, заявил эксперт, слова которого приводит «Интерфакс».

Случаи массовой гибели пчел фиксировали этим летом в Удмуртии, Республике Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, в Алтайском крае. В Минсельхозе Алтайского края масштабы бедствия назвали небывалыми. По утверждениям пчеловодов, опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел. Причиной же их гибели называется обработка посадок пестицидами. Участники совещания в Госдуме жаловались на отсутствие связи между пчеловодами и аграриями, которые не информируют их о применении пестицидов, на нарушения в графиках обработки посевов.

Страдают не только простые пчеловоды, но и очень непростые. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, увлекшийся в свое время пчеловодством, рассказал НСН, как сам едва не лишился пчелиной семьи из-за пестицидов.