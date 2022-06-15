«К бидонам не вернемся»: Молочная отрасль рассчитывает на «российский TetraPak»
Молоко в бидонах России не грозит, однако нужно менять оборудование на российское и внедрять производство своей упаковки как можно скорее, рассказал в эфире НСН советник гендиректора Южного молочного союза Валерий Бледных.
Молочная индустрия в России успешно решает проблемы с упаковкой, однако производство аналогов коробкам TetraPak необходимо локализовать как можно скорее, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» советник генерального директора Южного молочного союза Валерий Бледных.
В России уже в этом году начнется выпуск собственной асептической упаковка типа TetraPak и PurePak, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Она также отметила, что экспериментальная упаковка сейчас производится целлюлозно-бумажной компанией «Монди» в Коми, также эксперимент затронул производителей молока, таких как завод имени Верещагина.
«На сегодняшний день наш союз включает 24 предприятия и шесть регионов: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Адыгея, Крым, Волгоградская область. Мы сейчас представляем юг России. У нас есть общая стратегия, мы понимаем, в какую сторону все идет, принимаем совместные решения. Наши предприятия имеют зарубежное оборудование, уже налажен вопрос производства, где используются импортные составляющие – красители, всё, что касается упаковки. Естественно, предприятия столкнулись со сложностями в этом процессе, но есть понимание, что на сегодня, возможно, будет не очень красивая белая упаковка, но на качестве это никак не отразится. По безопасности продукта ситуация будет соответствовать всем требованиям. Но для этого надо дождаться окончания эксперимента с заводом имени Верещагина, и все эти вопросы – их нужно отодвинуть, прежде чем получим результат. Мы в свое время рассматривали вариант по введению маркировки [молочной продукции], точно также проводился эксперимент, и потом было много вопросов к его участникам, чтобы они делились своим опытом, знаниями, способами внедрения их в производство. Нужно понимание плюсов, минусов, использования красок. Я думаю, что мы не вернемся к алюминиевым бидонам. Я думаю, мы сейчас попадаем на предварительный этап, идет становление, оно требует определенного времени. Отрасль должна перестроиться и перенести этот этап, чтобы перейти к более продуктивной работе в дальнейшем», - объяснил представитель молочной отрасли.
Бледных отметил, что пока главы молочных предприятий справляются со сложностями, однако отрасль надеется на скорейшее внедрение российской упаковки и отечественного оборудования.
«Проблему нужно рассматривать в комплексе. Сложность заключается в том, что много импортного оборудования на предприятиях. Сейчас есть сложности сервисного обслуживания. Постепенно нужно переходить на российские аналоги, которые предоставляют сервис. Сейчас у предприятий есть запас упаковки, они, как правило, заключают с типографией контракты на некоторое время вперед. На складах есть запас. 100% обеспечения, конечно, нет, руководители перестраивают, сокращают ассортимент, ищут поставки из «дружественных стран». Сейчас каждый по-разному идет. Никто не опускает руки, ситуация решаемая, но однозначно все рассчитывают на оперативное решение государства и оперативное внедрение, чтобы позволить всей отрасли, где используется TetraPak – а это и производство соков, и т.д. – постепенно переходить на эту упаковку. Тема действительно серьезная», - добавил он.
Ранее генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что российская молочная отрасль сильно зависима от поставок иностранной закваски, но пока дефицит кисломолочной продукции в стране на фоне их сокращения не предвидится.
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