«К бидонам не вернемся»: Молочная отрасль рассчитывает на «российский TetraPak»

Бледных отметил, что пока главы молочных предприятий справляются со сложностями, однако отрасль надеется на скорейшее внедрение российской упаковки и отечественного оборудования.

«Проблему нужно рассматривать в комплексе. Сложность заключается в том, что много импортного оборудования на предприятиях. Сейчас есть сложности сервисного обслуживания. Постепенно нужно переходить на российские аналоги, которые предоставляют сервис. Сейчас у предприятий есть запас упаковки, они, как правило, заключают с типографией контракты на некоторое время вперед. На складах есть запас. 100% обеспечения, конечно, нет, руководители перестраивают, сокращают ассортимент, ищут поставки из «дружественных стран». Сейчас каждый по-разному идет. Никто не опускает руки, ситуация решаемая, но однозначно все рассчитывают на оперативное решение государства и оперативное внедрение, чтобы позволить всей отрасли, где используется TetraPak – а это и производство соков, и т.д. – постепенно переходить на эту упаковку. Тема действительно серьезная», - добавил он.

Ранее генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что российская молочная отрасль сильно зависима от поставок иностранной закваски, но пока дефицит кисломолочной продукции в стране на фоне их сокращения не предвидится.

