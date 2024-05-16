Минсельхоз: Из-за заморозков погибло около 1% всех посевов в России
В России от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседание оперативного штаба.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки.
Отмечается, что специалисты также зафиксировали поврежденные посевы и многолетние насаждения. Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных.
Ранее Лут заявила, что из-за заморозков в ряде регионов России аграрии пересеют 500 тысяч гектаров, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Яндексе» перечислили важнейшие навыки молодых IT-специалистов
- Дюмин не сдержал слез во время прощальной речи
- Глава МО Словакии: Покушение на премьера Фицо было спланировано заранее
- Украинская таможня назвала Китай и Польшу крупнейшими торговыми партнерами
- В Подмосковье после визита МВД на склад OZON из РФ выдворят 115 мигрантов
- СМИ: В селе Тюменской области прорвало дамбу
- Минсельхоз: Из-за заморозков погибло около 1% всех посевов в России
- Решетников рассказал о планах увеличить взаимный турпоток с Китаем до 2 миллионов
- Титов: Обсуждение вопроса производства китайских машин в РФ пройдет в июне
- Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru