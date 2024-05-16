Минсельхоз: Из-за заморозков погибло около 1% всех посевов в России

В России от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседание оперативного штаба.

Цены взлетят, дефицита не будет: Как майские заморозки отразятся на потребителях

Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки.

Отмечается, что специалисты также зафиксировали поврежденные посевы и многолетние насаждения. Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных.

Ранее Лут заявила, что из-за заморозков в ряде регионов России аграрии пересеют 500 тысяч гектаров, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоМинсельхозУрожайЗаморозки

Горячие новости

Все новости

партнеры