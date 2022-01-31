Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию в России
Рост цен на молочную продукцию в России может продолжиться, однако увеличение стоимости не будет резким. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.
Как отметили в ведомстве, случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей возможны на фоне повышения затрат на электроэнергию, логистику, упаковку и другие элементы себестоимости. При этом в 2021 году производители сдерживали рост цен на молочную продукцию, оптимизируя внутренние процессы и снижая собственную маржинальность, пишет Газета.ру.
В Минсельхозе подчеркнули, что обеспечения стабильности цен на молочном рынке правительство ввело таможенно-тарифные меры регулирования рынка, льготные краткосрочные кредиты для животноводческих хозяйств, компенсацию части затрат на закупку кормов и строительство (модернизацию) животноводческих комплексов молочного направления, субсидии на производство молока, пошлины на экспорт сухого молока.
«Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году», — отметили в министерстве.
Ранее СМИ сообщили о грядущем повышении цен на молочную продукцию. В частности, компания Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа») намерены с февраля увеличить стоимость ряда позиций почти на 10% из-за роста себестоимости производства и необходимости сохранения прибыльности, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- В Москве увеличат число коек для детей с COVID-19
- Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию в России
- Политики, деятели науки и искусства призвали не допустить войны России с Украиной
- Полпред в ДФО обвинил чиновников в задержке с заявками по «дальневосточным гектарам»
- В Европарламенте назвали власти Украины наркоманами из-за слов о России
- СК окончательно подтвердил подлинность останков семьи Романовых
- СМИ: Британия заморозит активы «связанных с Кремлем» российских компаний
- Дочь Мережко назвала причину смерти режиссера
- «Сломают зубы»: глава ЛНР Пасечник предостерег США от угроз Донбассу
- В Британии оценили риск повторного заражения «омикроном» по сравнению с «дельтой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru