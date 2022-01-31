Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию в России

Как отметили в ведомстве, случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей возможны на фоне повышения затрат на электроэнергию, логистику, упаковку и другие элементы себестоимости. При этом в 2021 году производители сдерживали рост цен на молочную продукцию, оптимизируя внутренние процессы и снижая собственную маржинальность, пишет Газета.ру.

В Минсельхозе подчеркнули, что обеспечения стабильности цен на молочном рынке правительство ввело таможенно-тарифные меры регулирования рынка, льготные краткосрочные кредиты для животноводческих хозяйств, компенсацию части затрат на закупку кормов и строительство (модернизацию) животноводческих комплексов молочного направления, субсидии на производство молока, пошлины на экспорт сухого молока.

«Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году», — отметили в министерстве.

Ранее СМИ сообщили о грядущем повышении цен на молочную продукцию. В частности, компания Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа») намерены с февраля увеличить стоимость ряда позиций почти на 10% из-за роста себестоимости производства и необходимости сохранения прибыльности, отмечает телеканал «360».

