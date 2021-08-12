Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки

Минсельхоз РФ допустил возможность продления запрета на экспорт гречки из России. Об этом журналистам сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках выставки «Всероссийский день поля – 2021».

По его словам, необходимо сохранить доступность продукции, которая является социально значимой.

Министр напомнил, что постановление правительства на ограничение экспорта действует до 31 августа, по итогам уборочной кампании будет приниматься дальнейшее решение об отмене или продлении меры.