Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки

Минсельхоз РФ допустил возможность продления запрета на экспорт гречки из России. Об этом журналистам сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках выставки «Всероссийский день поля – 2021».

По его словам, необходимо сохранить доступность продукции, которая является социально значимой.

Министр напомнил, что постановление правительства на ограничение экспорта действует до 31 августа, по итогам уборочной кампании будет приниматься дальнейшее решение об отмене или продлении меры.

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Патрушев подчеркнул, что на данный момент посевные площади для выращивания культуры были увеличены на 12%, ожидается прирост объемов производства.

С прошлого года отмечается увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран из-за сложившейся продовольственной обстановки в мире.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭкспортГречка
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