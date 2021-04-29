Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречки
Минсельхоз выступил с инициативой временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, эта мера прорабатывается, сообщили пресс-служба министерства.
Данное предложение объясняется необходимостью сохранить объемы гречихи и крупы для внутреннего рынка, а также не допустить резкого изменения цен.
С прошлого года отмечается увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран из-за сложившейся продовольственной обстановки в мире.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент объемов производства культур хватает для удовлетворения потребности населения, но необходимо повышать уровень самообеспеченности и не допускать роста цен.
Ранее Минсельхоз подготовил меры по сдерживанию цен на крупы.
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