Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречки

Минсельхоз выступил с инициативой временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, эта мера прорабатывается, сообщили пресс-служба министерства.

Данное предложение объясняется необходимостью сохранить объемы гречихи и крупы для внутреннего рынка, а также не допустить резкого изменения цен.

Россиян предупредили о росте цен на гречку

С прошлого года отмечается увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран из-за сложившейся продовольственной обстановки в мире.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент объемов производства культур хватает для удовлетворения потребности населения, но необходимо повышать уровень самообеспеченности и не допускать роста цен.

Ранее Минсельхоз подготовил меры по сдерживанию цен на крупы.

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ФОТО: pixabay.com
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