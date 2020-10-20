Минсельхоз: Дефицита подсолнечного масла в России не ожидается
Минсельхоз России не прогнозирует дефицита подсолнечного масла на отечественном рынке, а также ведет работу по выявлению фактов необоснованного завышения цен на этот продукт. Кроме того, в сообщении министерства отмечается, что объемов производства подсолнечного масла достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта.
По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит более 176%, пишет ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что в России резко увеличились внутренние цены на подсолнечное масло. Как сообщает центр аналитики "Совэкон", причина скачка цен - рост экспортных цен. Котировки на внутреннем рынке подсолнечного масла выросли на 6,6%, сейчас 1 тонна стоит рекордные 74,175 тысячи рублей, отмечает РИА Новости.
Некоторые переработчики пытались снизить закупочные цены на подсолнечник, однако во второй половине недели им вновь пришлось поднять цены, сообщает РЕН ТВ.
По прогнозу аналитиков, сдерживать цены будет укрепление рубля, а также снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла, пишет Свободная пресса.
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