Минсельхоз: Дефицита подсолнечного масла в России не ожидается

Минсельхоз России не прогнозирует дефицита подсолнечного масла на отечественном рынке, а также ведет работу по выявлению фактов необоснованного завышения цен на этот продукт. Кроме того, в сообщении министерства отмечается, что объемов производства подсолнечного масла достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта.

По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит более 176%, пишет ТАСС.