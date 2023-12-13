Минсельхоз анонсировал поставки яиц из Турции и Азербайджана
Куриные яйца начнут в ближайшее время поставлять в Россию из Азербайджана и Турции. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.
Ранее стало известно, что в России обнулили импортные пошлины в отношении куриного яйца для насыщения внутреннего рынка этой продукцией, пишет RT.
В Минсельхозе также сообщили о переговорах с дружественными странами об увеличении поставок яиц.
«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru