Минсельхоз анонсировал поставки яиц из Турции и Азербайджана

Ранее стало известно, что в России обнулили импортные пошлины в отношении куриного яйца для насыщения внутреннего рынка этой продукцией, пишет RT.

В Минсельхозе также сообщили о переговорах с дружественными странами об увеличении поставок яиц.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

