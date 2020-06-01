Минпромторг заявил о подешевевших в три раза масках
Стоимость защитных масок в России в среднем снизилась с 55 до 18 рублей за штуку. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Министр также отметил, что стали дешевле в несколько раз и защитные костюмы. По словам Мантурова, этого удалось добиться за счет увеличения производства этих средств защиты в стране. К июлю количество масок, которые делают в сутки, вырастет еще на четыре миллиона штук. В результате цены на маски еще снизится, сообщает телеканал «360».
Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин заявил НСН, что ряд регионов до сих пор испытывает сложности в обеспечении врачей средствами индивидуальной защиты.
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