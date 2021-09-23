Минпромторг заявил о планах выпускать электромобили в России

Электромобили трех брендов начнут выпускаться в России в течение ближайших трех лет. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов.

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По словам замминистра, машины будут выходить под брендами Zetta, «Кама-1» и «Моторинвест». Морозов отметил, что липецкий «Моторинвест» стартует первым, за ним будет идти Zetta, однако этому проекту необходимы дополнительные инвестиции.

«Потом, я думаю, будет "Кама". И все это в ближайшие два-три года», - передает слова замглавы ведомства РИА Новости. По данным чиновника, «Камаз» также может запустить отдельный завод по производству электромобиля «Кама-1» в 2024-2025 году.

Ранее в установке сети электрозарядных станций на АЗС захотели участвовать Владимирская и Ульяновская области, а также Республики Крым и Татарстан,

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ПроизводствоЭлектромобилиМинпромторг
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