Минпромторг заявил о планах выпускать электромобили в России

По словам замминистра, машины будут выходить под брендами Zetta, «Кама-1» и «Моторинвест». Морозов отметил, что липецкий «Моторинвест» стартует первым, за ним будет идти Zetta, однако этому проекту необходимы дополнительные инвестиции.

«Потом, я думаю, будет "Кама". И все это в ближайшие два-три года», - передает слова замглавы ведомства РИА Новости. По данным чиновника, «Камаз» также может запустить отдельный завод по производству электромобиля «Кама-1» в 2024-2025 году.

Ранее в установке сети электрозарядных станций на АЗС захотели участвовать Владимирская и Ульяновская области, а также Республики Крым и Татарстан,

