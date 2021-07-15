«Впереди паровоза!» Автоэксперт об отказе ЕС от машин на бензине к 2035 году
Сегодня ни один человек, если не будет субсидий или кнута, не купит электромобиль, заявил НСН Игорь Моржаретто.
Европейские автопроизводители из-за новых экологических стандартов начнут закрываться с 2025 года, а российский автопром продолжает жить в «прошлом веке», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса, автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее Еврокомиссия определилась с климатической политикой в странах ЕС. С 2035 года в Евросоюзе нельзя будет купить новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания и гибридными двигателями.
«Все европейские автопроизводители «закончатся» гораздо раньше (2035 года – прим. НСН). Они начнут закрываться в 2025 году, потому что с этого времени теоретически в Европе будет введен экологический стандарт «Евро-7», а значит дизель не проходит, бензиновый двигатель тоже становится очень дорогим, повышается цена автомобиля и все становится очень непросто. Наверное, те люди, которые принимали решения, считали и взвешивали экологические выигрыши и экономические проблемы. Это решение европейцев, но я считаю, что они бегут впереди паровоза. Потому что при всех равных, на сегодняшний день ни один человек, если не будет субсидий или кнута, не купит электромобиль, если только он не фанат «зеленых идей», но таких не так уж много. Электромобиль покупают не потому, что он нравится, а из-за того, что есть субсидии с одной стороны, а с другой – есть опасность, что если ты поедешь на обычном автомобиле, тебя не пустят в тот или иной район города, или ту или иную страны в ближайшее время», - сказал Моржаретто.
По его словам, Россия тоже когда-нибудь придет к современным европейским автомобильным стандартам, однако пока мы остаемся в прошлом веке.
«Когда-нибудь эта тенденция и до нас дойдет, но когда именно - никто не знает. У нас никто этим не занимается, а точнее занимаются «все и никто». У нас три министерства подготовили три разные программы развития. Ни одна из них не рассмотрена и не утверждена. У нас нет вообще никакой государственной программы , нет концепции по продвижению транспорта на альтернативных видах топлива, есть только некие проекты, которые висят в воздухе. Мы живем по представлениям конца ХХ века, и стратегия развития автопрома, принятая 3 года назад, она вся из прошлого века. Получится так, что мы в очередной раз будем догонять, покупать уже какие-то готовые технологии, потому что мы можем отстать просто беспощадно. В любом случае, в Европе будет требование «Евро-7», у нас «Евро-5» пока, будем ли мы принимать все остальное, тоже пока не понятно. А если так, мы обречены делать технику для себя и третьих стран, которую не будут пускать в Европу», - прогнозирует автоэксперт.
При этом он отметил, что для развития современных технологий нужна господдержка и привел в пример Китай.
«У нас есть какие-то технологии, но для того, чтобы они развивались, нужна осмысленная политика и поддержка этих технологий. Это делается в Европе и в Китае. Например, в Китае программа развития электромобильного транспорта прописана поэтапно с деньгами до 2050 года. У нас ничего подобного нет, а когда нет поддержки государства, развивать современные технологии за свой счет достаточно дорого и сложно. Поэтому мы отстаем с каждым годом все больше», - заключил собеседник НСН.
Согласно плану Еврокомиссии, к 2030 году выбросы CO2 от автомобилей должны быть сокращены на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, после 2035 года автомобили должны стать углеродно-нейтральными.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Хакеры атаковали сайты властей Крыма
- СМИ: Российских военных обязали изучить статью Путина об Украине
- В Великобритании предложили ввести налоги на сахар и соль
- Московский врач-гинеколог Лернер погиб в ДТП на мотоцикле
- Трамп опроверг сообщения о подготовке переворота после выборов 2020 года
- В Крыму исключили необходимость справок для заселения в отели и гостиницы
- Пентагон подтвердил подготовку военных Колумбии, напавших на президента Гаити
- В Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения
- Тропический ливень в Саратове повалил десятки деревьев. Видео
- Правительство направит более 200 млрд рублей на «школьные» выплаты россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru