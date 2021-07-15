«Впереди паровоза!» Автоэксперт об отказе ЕС от машин на бензине к 2035 году

«Все европейские автопроизводители «закончатся» гораздо раньше (2035 года – прим. НСН). Они начнут закрываться в 2025 году, потому что с этого времени теоретически в Европе будет введен экологический стандарт «Евро-7», а значит дизель не проходит, бензиновый двигатель тоже становится очень дорогим, повышается цена автомобиля и все становится очень непросто. Наверное, те люди, которые принимали решения, считали и взвешивали экологические выигрыши и экономические проблемы. Это решение европейцев, но я считаю, что они бегут впереди паровоза. Потому что при всех равных, на сегодняшний день ни один человек, если не будет субсидий или кнута, не купит электромобиль, если только он не фанат «зеленых идей», но таких не так уж много. Электромобиль покупают не потому, что он нравится, а из-за того, что есть субсидии с одной стороны, а с другой – есть опасность, что если ты поедешь на обычном автомобиле, тебя не пустят в тот или иной район города, или ту или иную страны в ближайшее время», - сказал Моржаретто.

По его словам, Россия тоже когда-нибудь придет к современным европейским автомобильным стандартам, однако пока мы остаемся в прошлом веке.

«Когда-нибудь эта тенденция и до нас дойдет, но когда именно - никто не знает. У нас никто этим не занимается, а точнее занимаются «все и никто». У нас три министерства подготовили три разные программы развития. Ни одна из них не рассмотрена и не утверждена. У нас нет вообще никакой государственной программы , нет концепции по продвижению транспорта на альтернативных видах топлива, есть только некие проекты, которые висят в воздухе. Мы живем по представлениям конца ХХ века, и стратегия развития автопрома, принятая 3 года назад, она вся из прошлого века. Получится так, что мы в очередной раз будем догонять, покупать уже какие-то готовые технологии, потому что мы можем отстать просто беспощадно. В любом случае, в Европе будет требование «Евро-7», у нас «Евро-5» пока, будем ли мы принимать все остальное, тоже пока не понятно. А если так, мы обречены делать технику для себя и третьих стран, которую не будут пускать в Европу», - прогнозирует автоэксперт.

При этом он отметил, что для развития современных технологий нужна господдержка и привел в пример Китай.