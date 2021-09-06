Сеть зарядных станций для электромобилей появится в шести регионах РФ

Заинтересованнось в поставке сети электрозарядных станций на АЗС выразили Владимирская и Ульяновская области, а также Республики Крым и Татарстан, сообщает пресс-служба российского производителя зарядок для электромобилей АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

В сообщении говорится, что в настоящее время компания ведёт переговоры с основными операторами автомобильных заправок в России. Планируется уже до конца текущего года установить порядка 15 зарядных станций в Нижнем Новгороде, также прорабатывается установка в Москве и Рязанской области.

«В рамках проекта в шести регионах РФ в течение трёх лет планируется создать инфраструктуру для реализации общественных и частных перевозок на электротранспорте», - отметили в концерне.

Ранее директор департамента секторов экономики Минэкономразвития РФ Максим Колесников заявил, что Россия планирует к 2030 году выпускать не менее 150 тысяч электромобилей в год.