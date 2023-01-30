Минпромторг заявил о неточности прогнозов о закрытии 50% ТЦ в РФ

Прогнозы о закрытии 50% торговых центров в России в течении 2022 года оказались неточными. По оценке министерства промышленности и торговли, такого рода статистические выкладки не имеют ничего общего с реальным положением вещей.

Как заявили в ведомстве «Известиям», на данный момент в отечественных ТЦ наблюдается порядка 15% площадей, свободных от арендаторов. В предыдущие годы пустовало 5–10%. Такие данные есть у Союза торговых центров, утверждают в Минпромторге.

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При этом объём покупательского трафика в ТЦ в среднем по 2022 году соответствовал показателям 2021 года, уточнили в ведомстве. В конце ноября прошлого года Российский совет торговых центров предупреждал о выставлении на продажу в стране около 200 моллов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Минпромторга Денис Мантуров на днях выступил с инициативой организации нестационарной торговли возле торговых центров.

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