Минпромторг заявил о неточности прогнозов о закрытии 50% ТЦ в РФ
Прогнозы о закрытии 50% торговых центров в России в течении 2022 года оказались неточными. По оценке министерства промышленности и торговли, такого рода статистические выкладки не имеют ничего общего с реальным положением вещей.
Как заявили в ведомстве «Известиям», на данный момент в отечественных ТЦ наблюдается порядка 15% площадей, свободных от арендаторов. В предыдущие годы пустовало 5–10%. Такие данные есть у Союза торговых центров, утверждают в Минпромторге.
При этом объём покупательского трафика в ТЦ в среднем по 2022 году соответствовал показателям 2021 года, уточнили в ведомстве. В конце ноября прошлого года Российский совет торговых центров предупреждал о выставлении на продажу в стране около 200 моллов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Минпромторга Денис Мантуров на днях выступил с инициативой организации нестационарной торговли возле торговых центров.
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