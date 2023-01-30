Минпромторг заявил о неточности прогнозов о закрытии 50% ТЦ в РФ

Прогнозы о закрытии 50% торговых центров в России в течении 2022 года оказались неточными. По оценке министерства промышленности и торговли, такого рода статистические выкладки не имеют ничего общего с реальным положением вещей.

Как заявили в ведомстве «Известиям», на данный момент в отечественных ТЦ наблюдается порядка 15% площадей, свободных от арендаторов. В предыдущие годы пустовало 5–10%. Такие данные есть у Союза торговых центров, утверждают в Минпромторге.