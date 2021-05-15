Минпромторг РФ назвал закупочные цены отечественных вакцин от COVID-19

Предельная закупочная стоимость одной дозы российских вакцин для профилактики коронавирусной инфекции находится в диапазоне 840-870 рублей. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на министерство промышленности и торговли России.

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По данным ведомства, предельная закупочная стоимость дозы препарата «ЭпиВакКорона» — 842 рубля, «КовиВак» — 866 рублей, «Спутник V» — 866,81 рубля. Цена одной дозы вакцины «Спутник Лайт» пока не установлена.

Как пояснили в Минпромторге, закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой и исходя из производственных возможностей предприятий-производителей.

В настоящий момент в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V» и «Спутник Лайт» разработки центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» (разработчик — научный центр «Вектор») и разработанный центром имени Чумакова препарат «КовиВак».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЦеныМинпромторгВакцинаКоронавирус
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