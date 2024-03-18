Минпромторг решил признать белорусские чипы и платы отечественными

Мера позволит использовать совместные разработки в отечественной продукции.

Ранее государственная канцелярия по киберпространству Китая запретила местным компаниям приобретать продукцию американского производителя чипов Micron. Производитель из США не прошел проверку в сфере кибербезопасности, объяснили в ведомстве. В Пекине отметили, что продукция Micron имеет потенциальные проблемы с сетевой безопасностью. Расследование в отношении американской компании началось в марте 2023 года.

При этом американские власти не намерены мириться с запретом на закупку продукции компании Micron Китаем, продолжается расследование, передает «Радиоточка НСН».

