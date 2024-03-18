Минпромторг решил признать белорусские чипы и платы отечественными

Министерство промышленности и торговли России работает над законопроектом, который позволяет считать белорусские чипы, платы и подобные детали отечественными, пишут «Ведомости».

Отмечается, что документ меняет критерии для чипов и других деталей уже с 1 июля. Белорусские материалы и комплектующие могут признаваться отечественными при условии выполнения в России не менее 20% объема работы.

«Закладки» в микросхемах: Китай отказался от американских чипов из-за шпионажа

Мера позволит использовать совместные разработки в отечественной продукции.

Ранее государственная канцелярия по киберпространству Китая запретила местным компаниям приобретать продукцию американского производителя чипов Micron. Производитель из США не прошел проверку в сфере кибербезопасности, объяснили в ведомстве. В Пекине отметили, что продукция Micron имеет потенциальные проблемы с сетевой безопасностью. Расследование в отношении американской компании началось в марте 2023 года.

При этом американские власти не намерены мириться с запретом на закупку продукции компании Micron Китаем, продолжается расследование, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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