Минпромторг решил признать белорусские чипы и платы отечественными
Министерство промышленности и торговли России работает над законопроектом, который позволяет считать белорусские чипы, платы и подобные детали отечественными, пишут «Ведомости».
Отмечается, что документ меняет критерии для чипов и других деталей уже с 1 июля. Белорусские материалы и комплектующие могут признаваться отечественными при условии выполнения в России не менее 20% объема работы.
Мера позволит использовать совместные разработки в отечественной продукции.
Ранее государственная канцелярия по киберпространству Китая запретила местным компаниям приобретать продукцию американского производителя чипов Micron. Производитель из США не прошел проверку в сфере кибербезопасности, объяснили в ведомстве. В Пекине отметили, что продукция Micron имеет потенциальные проблемы с сетевой безопасностью. Расследование в отношении американской компании началось в марте 2023 года.
При этом американские власти не намерены мириться с запретом на закупку продукции компании Micron Китаем, продолжается расследование, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru