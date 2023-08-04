Минпромторг расширил список параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли РФ расширило перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве уточнили, что в список включили батарейки Panasonic и Duracell, фотоаппараты Canon, Sony и Fujifilm. Также в перечень внесли запчасти для автомобилей и техники марок Isuzu и BOMAG, очки HUGO, Ray-Ban и Calvin Klein.
Линзы Acuvue не включили в список. Компания-правообладатель добросовестно выполняет поставки в Россию, объяснили в Минпромторге.
В ведомстве ранее заявили, что смартфоны южнокорейской компании Samsung пока останутся в списке товаров для параллельного импорта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru