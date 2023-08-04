Минпромторг расширил список параллельного импорта

В министерстве уточнили, что в список включили батарейки Panasonic и Duracell, фотоаппараты Canon, Sony и Fujifilm. Также в перечень внесли запчасти для автомобилей и техники марок Isuzu и BOMAG, очки HUGO, Ray-Ban и Calvin Klein.

Линзы Acuvue не включили в список. Компания-правообладатель добросовестно выполняет поставки в Россию, объяснили в Минпромторге.

В ведомстве ранее заявили, что смартфоны южнокорейской компании Samsung пока останутся в списке товаров для параллельного импорта, передает «Радиоточка НСН».

