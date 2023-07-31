Минпромторг опроверг исключение Jagermeister из списка параллельного импорта

Об исключении продукции немецкой компании Mast-Jagermeister SE из списка параллельного импорта СМИ сообщили в понедельник, 31 июля.

О намерении убрать Jagermeister из перечня параллельного импорта Минпромторг заявил 12 июля. В ведомстве объяснили, что приняли решение на основании обращения Калужского ликероводочного завода «Кристалл» с учетом позиции отраслевых регуляторов по этому вопросу.

На прошлой неделе импортер премиальных вин в Россию компания Simple Group объявила о повышении цен на продукцию с 1 августа, передает «Радиоточка НСН».

