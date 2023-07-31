Минпромторг опроверг исключение Jagermeister из списка параллельного импорта
Министерство промышленности и торговли не подтвердило исключение травяного ликера Jagermeister из перечня товаров, к которым применяется параллельный импорт. Об этом сообщил Telegram-канал BRIEF.
Об исключении продукции немецкой компании Mast-Jagermeister SE из списка параллельного импорта СМИ сообщили в понедельник, 31 июля.
О намерении убрать Jagermeister из перечня параллельного импорта Минпромторг заявил 12 июля. В ведомстве объяснили, что приняли решение на основании обращения Калужского ликероводочного завода «Кристалл» с учетом позиции отраслевых регуляторов по этому вопросу.
На прошлой неделе импортер премиальных вин в Россию компания Simple Group объявила о повышении цен на продукцию с 1 августа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru