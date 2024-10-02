Минпромторг: Продажи новых легковых авто в сентябре выросли на 33%

Согласно данным, продажи легких коммерческих автомобилей по итогам сентября достигли 11,5 тысяч единиц, что на 23% больше в годовом выражении, грузовиков – 9,9 тысячи (-26%), автобусов – одну тысячу (+5%). Отмечается, что рынок новых авто отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января-сентября прошлого года.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН отметил, что автодилеры не смогут резко повысить цены из-за нового утильсбора, поэтому до конца года ожидаются значительные скидки и акции, передает «Радиоточка НСН».

