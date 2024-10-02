Минпромторг: Продажи новых легковых авто в сентябре выросли на 33%

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в сентябре увеличились на 33% по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составили 145,49 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям (легковым, легким коммерческим, автобусам и грузовым) увеличились на 26%, до 167,9 тысячи авто, сообщил Минпромторг РФ.

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Согласно данным, продажи легких коммерческих автомобилей по итогам сентября достигли 11,5 тысяч единиц, что на 23% больше в годовом выражении, грузовиков – 9,9 тысячи (-26%), автобусов – одну тысячу (+5%). Отмечается, что рынок новых авто отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января-сентября прошлого года.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН отметил, что автодилеры не смогут резко повысить цены из-за нового утильсбора, поэтому до конца года ожидаются значительные скидки и акции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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