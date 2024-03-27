«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию еще двух названий автомобилей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал две заявки на регистрацию товарных знаков Ursus и Terum, следует из данных Роспатента.

В компании объяснили это работой над партнерскими проектами, при этом не факт, что названия будут использованы, передает ТАСС.

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В настоящий момент «АвтоВАЗ» выпускает модели Granta, Vesta и Niva.

В феврале на заводе «АвтоВАЗ» в Ижевске начался тестовый выпуск партии пассажирской Lada Largus. К маю 2024 года запланирован выпуск 80 автомобилей. Это позволит отработать технологические процессы полного цикла производства и запустить в дальнейшем серийную сборку.

Также завод «АвтоВАЗ» в Ижевске уже начал производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus. Серийное производство планируют запустить во втором квартале текущего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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