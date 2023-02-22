Минпромторг предложил запретить упрощенный ввоз автомобилей из дружественных стран

В пресс-службе ведомства заявили о подготовке проекта постановления,, предусматривающего поэтапное возвращение к действующим нормам технического регламента относительно безопасности транспортных средств.

Министерство предлагает устанавливать на все ввозимые в РФ автомобили устройства вызова экстренных служб. Это позволит получать оперативные данные о местонахождении машины, отметили в пресс-службе Минпромторга.

В России началась сертификация автомобилей иранских производителей Saipa и Iran Khodro, сообщил ранее представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Исламской республики Омид Галибаф. На рынок РФ предлагается поставлять марки Shahin и Quick, пишет НСН.

