Минпромторг предложил запретить упрощенный ввоз автомобилей из дружественных стран
Ввоз автомобилей по упрощенным требованиям могут запретить с 1 июня 2023 год. С соответствующей инициативой выступил Минпромторг.
В пресс-службе ведомства заявили о подготовке проекта постановления,, предусматривающего поэтапное возвращение к действующим нормам технического регламента относительно безопасности транспортных средств.
Министерство предлагает устанавливать на все ввозимые в РФ автомобили устройства вызова экстренных служб. Это позволит получать оперативные данные о местонахождении машины, отметили в пресс-службе Минпромторга.
В России началась сертификация автомобилей иранских производителей Saipa и Iran Khodro, сообщил ранее представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Исламской республики Омид Галибаф. На рынок РФ предлагается поставлять марки Shahin и Quick, пишет НСН.
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