Мантуров: производство системы ABS для авто начнется в РФ в 2023 году

Руководитель ведомства ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, запустят ли производство ABS в России до конца 2023 года.

Более точных сроков начала производства Мантуров не назвал. По его словам, программу по отечественной системе производители компонентов обещали сформировать в течение 2023 года.

С весны 2022 года российские автопроизводители могли не устанавливать систему ABS. Ее основное предназначение - сохранение управляемости транспортным средством.

С марта 2023 года владельцы электромобилей смогут ездить по платным трассам бесплатно, сообщили ранее в Минэкономразвития РФ. Это касается автомобилей как отечественного, так и иностранного производства, пишет НСН.

