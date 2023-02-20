Мантуров: производство системы ABS для авто начнется в РФ в 2023 году

Антиблокировочную систему тормозов (ABS) в РФ начнут производить уже в текущем году, заявил глава Минпромторга - вице-премьер Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

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Руководитель ведомства ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, запустят ли производство ABS в России до конца 2023 года.

Более точных сроков начала производства Мантуров не назвал. По его словам, программу по отечественной системе производители компонентов обещали сформировать в течение 2023 года.

С весны 2022 года российские автопроизводители могли не устанавливать систему ABS. Ее основное предназначение - сохранение управляемости транспортным средством.

С марта 2023 года владельцы электромобилей смогут ездить по платным трассам бесплатно, сообщили ранее в Минэкономразвития РФ. Это касается автомобилей как отечественного, так и иностранного производства, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобильРоссияДенис Мантуров
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