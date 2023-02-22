Автопроизводители Ирана начали процедуру сертификации в РФ

Машины автопроизводителей из Ирана Saipa и Iran Khodro, которые будут поставляться в Россию, проходят процедуру сертификации. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Исламской республики Омид Галибаф.

Он утончил «РИА Новости», что Saipa подписала договор с одной из белорусских компаний на экспорт 45 тысяч автомобилей марок Shahin и Quick. Эти же модели предполагается поставлять на территорию России.