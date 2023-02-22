Автопроизводители Ирана начали процедуру сертификации в РФ

Машины автопроизводителей из Ирана Saipa и Iran Khodro, которые будут поставляться в Россию, проходят процедуру сертификации. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Исламской республики Омид Галибаф.

Он утончил «РИА Новости», что Saipa подписала договор с одной из белорусских компаний на экспорт 45 тысяч автомобилей марок Shahin и Quick. Эти же модели предполагается поставлять на территорию России.

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Причем компания Saipa пока не подписывала никаких контрактов напрямую с российской стороной. На сегодня в РФ отправлен только один экземпляр автомобиля в качестве образца для сертификации.

Минпромторг РФ в прошлом году сообщал, что иранские автомобильные концерны проявляют активный интерес в продвижении своих моделей в России после ухода западных автопроизводителей из-за санкций.

Ранее бизнес-эксперт Владимир Моженков в комментарии НСН заявил, что в России не наблюдается роста продаж авто премиум класса с пробегом. При этом, китайские автопроизводители все активнее захватывают освободившуюся нишу.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПоставкиИранАвтомобили
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