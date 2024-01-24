Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку ветпрепаратов

Министерство промышленности и торговли предложило ввести обязательную маркировку лекарственных препаратов для животных с 1 октября 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперимент по маркировке упакованных стройматериалов стартует 1 февраля

В Минпромторге отметили, что с 1 сентября 2024 года планируется запустить обязательную регистрацию участников оборота ветпрепаратов в информационной системе маркировки.

Добровольный эксперимент по маркировке лекарств для животных проходит до 31 августа. Производители и торговые организации могут протестировать технологии маркировки.

В России 15 января начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. Ранее начала действовать обязательная маркировка духов и антисептиков, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Варвара Гертье
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