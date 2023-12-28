Эксперимент по маркировке упакованных стройматериалов стартует 1 февраля
Эксперименты по маркировке строительных материалов в потребительской упаковке, некоторых видов кабельно-проводниковой продукции, а также радиаторов центрального отопления и конвекторов будут организованы в 2024 году. Министерство промышленности и торговли разработало проекты постановлений правительства на это счёт.
Документы опубликованы на официальном сайте нормативно-правовой информации. Согласно планам, экспериментальная маркировка упакованных стройматериалов должна начаться 1 февраля и завершиться 1 декабря 2024 года. Речь. В частности, идёт о цементе, бетонных и сухих строительных смесях.
Эксперимент по другим вышеозначенным видам продукции стартует 1 апреля 2024 года, и должен быть завершен 28 февраля 2025 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предполагается добровольное участие в эксперименте на бесплатной основе. Как заявили в Минпромторге, запуск маркировки вызван ростом доли нелегального оборота в данных сегментах рынка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru