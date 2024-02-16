Минпромторг предложил начать маркировку слабоалкогольных напитков
Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков, следует из постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предложило провести эксперимент с 1 июня 2024 года по 31 августа 2025-го. Речь идет об алкогольных напитках с содержанием этилового спирта менее 7%.
Участие в эксперименте добровольное. Производителям предоставят оборудование и коды маркировки на безвозмездной основе.
Эксперимент не отразится на конечную стоимость продукции, заверили в министерстве.
Маркировка табачной продукции за три года принесла бюджету России 245 миллиардов рублей, заявили ранее в Минпромторге. Ведомство уточнило, что за это время удалось легализовать 18 производств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru