Минпромторг предложил начать маркировку слабоалкогольных напитков

Ведомство предложило провести эксперимент с 1 июня 2024 года по 31 августа 2025-го. Речь идет об алкогольных напитках с содержанием этилового спирта менее 7%.

Участие в эксперименте добровольное. Производителям предоставят оборудование и коды маркировки на безвозмездной основе.

Эксперимент не отразится на конечную стоимость продукции, заверили в министерстве.

Маркировка табачной продукции за три года принесла бюджету России 245 миллиардов рублей, заявили ранее в Минпромторге. Ведомство уточнило, что за это время удалось легализовать 18 производств, передает «Радиоточка НСН».

