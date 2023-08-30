Минпромторг предложил начать маркировку детских товаров
Министерство промышленности и торговли России предложило начать эксперимент по маркировке товаров для детей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Эксперимент предлагается провести в течение года - с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024-го.
В перечень товаров попали детские игрушки, коляски для кукол, настольные игры и наборы электрических гоночных автомобилей.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Минпромторг ранее предложил ввести цифровой акциз на пиво, пивные и сладкие напитки. В ведомстве отметили, что это позволит снизить количество контрафактной продукции на рынке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru