Минпромторг оценил падение ВВП России в 2020 году
24 августа 202014:31
Святослав Павлов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что спад ВВП России в 2020 году составит 5%. При этом, по его словам, в 2021 году ВВП вернется к росту.
Он отметил, что спад ВВП страны мог быть еще больше, если бы не действия правительства. «Уже в следующем году вернуться в режим роста", - пообещал Мантуров на встрече министров промышленности стран БРИКС.
Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение российского ВВП из-за карантинных ограничений на уровне 9,6%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
961 тыс.+4 744 / сут.
Умерли
16 448+65 / сут.
Выздоровели
773 тыс.+2 456 / сут.
- Задержан лидер стачкома МЗКТ
- Власти Москвы опровергли планы продавать записи с камер наблюдения
- Школьные линейки в Москве проведут для первоклассников
- Минпромторг оценил падение ВВП России в 2020 году
- Путин назвал безработицу одной из главных проблем
24 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru