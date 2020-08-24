Минпромторг оценил падение ВВП России в 2020 году

Кремль не ведет переговоры с оппозицией в Белоруссии Песков: Владимир Путин не участвовал в переговорах по отправке Алексея Навального в немецкую клинику В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу Остров Бали не откроется для туристов до конца 2020 года