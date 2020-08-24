Минпромторг оценил падение ВВП России в 2020 году

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что спад ВВП России в 2020 году составит 5%. При этом, по его словам, в 2021 году ВВП вернется к росту.

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Он отметил, что спад ВВП страны мог быть еще больше, если бы не действия правительства. «Уже в следующем году вернуться в режим роста", - пообещал Мантуров на встрече министров промышленности стран БРИКС.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение российского ВВП из-за карантинных ограничений на уровне 9,6%.

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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
ТЕГИ:ВВП
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