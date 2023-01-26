«Даже дешевле»: Ресторатор рассказал о возвращении Jagermeister и Johnnie Walker в Россию

Поставляемые через параллельный импорт ликер Jagermeister и Johnnie Walker вряд ли вырастут в цене, качество их останется на прежнем уровне. Об этом НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Ведущие российские дистрибьюторы алкоголя Beluga Group, Luding Group и другие крупные профильные сети могут начать продажу ликера Jagermeister и виски Johnnie Walker. Компании получили необходимые для ввоза в Россию декларации в конце 2022 года. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр Росаккредитации. Источники издания на рынке считают, что данные бренды вернутся в Россию в рамках параллельного импорта. Миронов усомнился в том, что напитки из-за этого станут дороже.

«Раньше для России устанавливалась конкретная цена, она диктовалась. Сейчас этого нет, параллельным импортом их повезут через какую-то третью страну. Возможно, так получится даже дешевле, к тому же, сама логистика недорогая. Да и доллар сегодня не особенно сильный», — сказал Миронов.

Также собеседник НСН отметил, что процедура проверки качества останется такой же, как и при прямых поставках.

«У нас есть достаточно мощная система ЕГАИС, Росалкогольрегулирование за этим внимательно наблюдает», — добавил предприниматель.

Миронов подчеркнул, что Jagermeister и Johnnie Walker пользуются спросом у россиян.

«Jagermeister пришел много лет назад, это стандартный дижестив, он пользуется популярностью. Johnnie Walker поставляла компания Diageo, он достаточно давно завоевал популярность и плотно укоренился на российском рынке. Несмотря на некоторые перебои, сегодня эти напитки есть в ресторанах», — заверил ресторатор.

В заключение собеседник НСН заявил, что сегодня аналогов ликера Jagermeister в России нет.

«Это специфическая вещь, при его производстве используются несколько десятков разных трав. Есть отечественная “Бугульма”, но это совершенно разные вещи, их не надо сравнивать», — заключил он.

Ранее Миронов заявил, что российские джины и ликеры намного дешевле своих западных аналогов, но посетители ресторанов никогда не заказывают их «в чистом виде», они используются только в составе коктейлей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

