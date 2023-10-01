Минпромторг ограничил параллельный импорт китайских автомобилей

С 1 октября стал невозможен ввоз по параллельному импорту машин компаний, которые не уходили из РФ и продолжают импортировать автомобили в Россию официально. По большей части мера затронет дорогие машины концернов из Китая.

Отмечается, что из-за ограничения россияне не смогут купить автомобиль таких брендов дешевле официальной рекомендованной цены.

В минувшую пятницу сообщалось, что китайская платежная компания Helipay приступила к переговорам с Россией, передает «Радиоточка НСН».

