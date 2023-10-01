Минпромторг ограничил параллельный импорт китайских автомобилей
Министерство промышленности и торговли РФ изменило правила параллельного импорта в отношении ряда автомобильных брендов, сообщила «Российская газета».
С 1 октября стал невозможен ввоз по параллельному импорту машин компаний, которые не уходили из РФ и продолжают импортировать автомобили в Россию официально. По большей части мера затронет дорогие машины концернов из Китая.
Отмечается, что из-за ограничения россияне не смогут купить автомобиль таких брендов дешевле официальной рекомендованной цены.
В минувшую пятницу сообщалось, что китайская платежная компания Helipay приступила к переговорам с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru