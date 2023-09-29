«Hyundai и Kia»: Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Автомобили Hyundai, Kia и Mitsubishi стали самыми угоняемыми в России за первые девять месяцев 2023 года, сообщает Газета.Ru со ссылкой на исследование «Страхового дома ВСК».
На машины Hyundai пришлось 31% от общего числа угонов, Kia угоняли в 24% случаев, третье место в антирейтинге у Mitsubishi (7%). Самой популярной у угонщиков стал фастбек Kia K5 (14%), в ТОП-3 также вошли Hyundai Palisade и Santa Fe.
В премиальном сегменте чаще всего добычей злоумышленников становились Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-Сlass, у китайских моделй «лидирует» Chery Tiggo.
По итогам третьего квартала текущего года больше всего угонов было совершено в Москве (45%). В антирейтинг также вошли Подмосковье и Самарская область (по 10%).
Ранее в Вологде пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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