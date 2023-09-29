«Hyundai и Kia»: Страховщики назвали самые угоняемые автомобили

На машины Hyundai пришлось 31% от общего числа угонов, Kia угоняли в 24% случаев, третье место в антирейтинге у Mitsubishi (7%). Самой популярной у угонщиков стал фастбек Kia K5 (14%), в ТОП-3 также вошли Hyundai Palisade и Santa Fe.

В премиальном сегменте чаще всего добычей злоумышленников становились Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-Сlass, у китайских моделй «лидирует» Chery Tiggo.

По итогам третьего квартала текущего года больше всего угонов было совершено в Москве (45%). В антирейтинг также вошли Подмосковье и Самарская область (по 10%).

Ранее в Вологде пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».