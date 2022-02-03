Максимальную торговую наценку на значимые продукты в РФ могут ограничить 5%

Максимальную торговую наценку на ряд социально значимых продуктов питания в России могут ограничить 5%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, который знаком с деталями совещания в министерстве сельского хозяйства, где обсуждались варианты стабилизации цен. В совещании приняли участие представители Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы.

В частности, речь шла о добровольном ограничении торговыми сетями наценки на хлеб, молочные продукты, сахар-песок и овощи так называемого борщевого набора. Предполагается, что торговая наценка не выше 5 % будет действовать до начала нового сельскохозяйственного сезона - до 1 июля.