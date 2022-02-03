Максимальную торговую наценку на значимые продукты в РФ могут ограничить 5%

Максимальную торговую наценку на ряд социально значимых продуктов питания в России могут ограничить 5%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, который знаком с деталями совещания в министерстве сельского хозяйства, где обсуждались варианты стабилизации цен. В совещании приняли участие представители Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы.

В частности, речь шла о добровольном ограничении торговыми сетями наценки на хлеб, молочные продукты, сахар-песок и овощи так называемого борщевого набора. Предполагается, что торговая наценка не выше 5 % будет действовать до начала нового сельскохозяйственного сезона - до 1 июля.

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Информируя об итогах совещания, Минсельхоз ранее сообщил, что планирует направить 2,5 миллиарда рублей в виде субсидий производителям хлеба. Для сохранения стабильности в молочной отрасли дополнительно предполагается выделить не менее 10 миллиардов рублей на приобретение кормов в качестве меры поддержки животноводов.

Между тем, поставщики продовольствия высказывают опасения, как механизм максимальной наценки будет функционировать на практике. Уже сейчас многие из них уже работают с нулевой рентабельностью или даже себе в убыток, поскольку в течение двух последних лет почти не поднимали отпускные цены при росте издержек производства.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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