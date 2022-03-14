Минпромторг намерен перенести сроки введения маркировки воды и молочной продукции
Минпромторг России обратился в правительство с просьбой отложить сроки введения маркировки воды и молочной продукции в РФ для фермеров, розничной торговли и ресторанов, а также упростить ее введение для таких категорий. Об этом сообщает ТАСС.
Так, фиксирование продажи промаркированной молочной продукции для розницы предложено перенести с 31 марта на 1 сентября, а воды - с 1 сентября 2022 года на 1 марта 2023 года.
Кроме того, обязательство фермеров маркировать молочную продукцию предложено перенести с 1 декабря 2022 года на 1 декабря 2023 года. В свою очередь гостинично-ресторанный бизнес должен будет передавать информацию о том, что молочная продукция и вода выведены из оборота, только с 1 декабря 2023 года.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что маркировка товаров – это косвенный налог, который следует остановить, при этом сейчас ее отменяют для продвижения иностранного контрафакта в Россию. По его словам, отмена маркировки товаров в России делается не для поддержки бизнеса, а для «легализации» контрафактной продукции.
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