Минпромторг намерен перенести сроки введения маркировки воды и молочной продукции

Так, фиксирование продажи промаркированной молочной продукции для розницы предложено перенести с 31 марта на 1 сентября, а воды - с 1 сентября 2022 года на 1 марта 2023 года.

Кроме того, обязательство фермеров маркировать молочную продукцию предложено перенести с 1 декабря 2022 года на 1 декабря 2023 года. В свою очередь гостинично-ресторанный бизнес должен будет передавать информацию о том, что молочная продукция и вода выведены из оборота, только с 1 декабря 2023 года.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что маркировка товаров – это косвенный налог, который следует остановить, при этом сейчас ее отменяют для продвижения иностранного контрафакта в Россию. По его словам, отмена маркировки товаров в России делается не для поддержки бизнеса, а для «легализации» контрафактной продукции.

