Минпромторг: колебания цен на продукты несущественные

В Минпромторге не фиксируют значительных изменений цен на продукты в России, сообщил глава министерства Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

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«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», - цитирует министра РИА Новости.

Ранее НСН писала, почему инициатива экономистов, которые предлагают раздать людям деньги на фоне эпидемии коронавируса и падении цен на нефть, в России не будет реализована.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:Цены На ПродуктыПродуктыМинпромторг
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