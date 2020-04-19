Минпромторг: колебания цен на продукты несущественные
В Минпромторге не фиксируют значительных изменений цен на продукты в России, сообщил глава министерства Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные», - цитирует министра РИА Новости.
Ранее НСН писала, почему инициатива экономистов, которые предлагают раздать людям деньги на фоне эпидемии коронавируса и падении цен на нефть, в России не будет реализована.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru