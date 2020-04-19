Минпромторг: колебания цен на продукты несущественные

Владимир Путин посоветовал не спешить с расширением состава ЕАЭС Министр финансов заявил, что к концу года в ФНБ от 12.5 триллионов рублей останется только 7 Китай выразил поддержку ВОЗ, которая подверглась критике США Александр Лукашенко посетил храм на Пасху