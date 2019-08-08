Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкций

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сформулировало концепцию программы по защите отечественной автомобильной промышленности от западных санкций. На выполнение задуманного Минпромторг предполагает потратить из федеральной казны 150 миллиардов рублей до 2025 года, сообщает «ФедералПресс». Предложения переданы на согласование в министерство финансов и Минэкономразвития.

По задумке Минпромторга, эта программа должна обеспечить развитие российских высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома.