Минпромторг хочет выбить 150 млрд на защиту автопрома от санкций
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сформулировало концепцию программы по защите отечественной автомобильной промышленности от западных санкций. На выполнение задуманного Минпромторг предполагает потратить из федеральной казны 150 миллиардов рублей до 2025 года, сообщает «ФедералПресс». Предложения переданы на согласование в министерство финансов и Минэкономразвития.
По задумке Минпромторга, эта программа должна обеспечить развитие российских высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома.
Базой для концепции стала программа импортозамещения «Группы ГАЗ», которая подпала под ограничительные меры со стороны США.
Однако экспертное сообщество не исключает, что под прикрытием противодействия санкциям, российские чиновники решили просто выбить деньги из бюджета.
Программу также скептически оценили в профильных министерствах. Так в Минэкономразвития считают бессмысленным вкладывать деньги в устаревшие технологии.
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