Минпромторг: гвоздей в России производится достаточно

В Минпромторге РФ заявили в среду, что гвозди в России производятся в достаточном количестве, весь внутренний спрос на них покрывается в полной мере, а импортируется лишь небольшой сегмент, мелких или латунных гвоздей. Причём их поставка осуществляется из Белоруссии, сообщают РИА Новости.

«Российские компании производят гвозди в достаточном количестве. Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 тонн до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2 до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами», - пояснили в Минпромторге.

СМИ сообщили о возможных проблемах с поставками сантехники

Тем самым в ведомстве опровергли слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая накануне заявила, что в России даже гвозди не производятся, вся продукция импортная.

Ранее Матвиенко призвала привлечь малый и средний бизнес РФ к производству гвоздей.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ИмпортозамещениеИмпортВалентина МатвиенкоМинпромторг
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