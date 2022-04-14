Минпромторг: гвоздей в России производится достаточно

В Минпромторге РФ заявили в среду, что гвозди в России производятся в достаточном количестве, весь внутренний спрос на них покрывается в полной мере, а импортируется лишь небольшой сегмент, мелких или латунных гвоздей. Причём их поставка осуществляется из Белоруссии, сообщают РИА Новости.

«Российские компании производят гвозди в достаточном количестве. Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 тонн до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2 до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами», - пояснили в Минпромторге.