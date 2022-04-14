Минпромторг: гвоздей в России производится достаточно
В Минпромторге РФ заявили в среду, что гвозди в России производятся в достаточном количестве, весь внутренний спрос на них покрывается в полной мере, а импортируется лишь небольшой сегмент, мелких или латунных гвоздей. Причём их поставка осуществляется из Белоруссии, сообщают РИА Новости.
«Российские компании производят гвозди в достаточном количестве. Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 тонн до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2 до 2,5 тысяч тонн гвоздей в месяц. При этом спрос на гвозди падает примерно на 5% ежегодно, эта часть рынка замещается саморезами», - пояснили в Минпромторге.
Тем самым в ведомстве опровергли слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая накануне заявила, что в России даже гвозди не производятся, вся продукция импортная.
Ранее Матвиенко призвала привлечь малый и средний бизнес РФ к производству гвоздей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- Путин пожаловался на сбои в оплате нефти и газа недружественными странами
- Макрон устранился от критики действий России на Украине
- Финские врачи отказали в операции российскому хоккеисту
- Голикова: трудности с лекарствами в России практически преодолены
- Полсотни детей поедут летом в «Орлёнок» от премии Росприроднадзора
- Собянин рассказал о поддержке столичной фармы в условиях санкционного давления
- Минпромторг: гвоздей в России производится достаточно
- Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
- СК РФ заявил о шести авиаударах ВСУ по посёлку в Брянской области
- Минобороны РФ: Американцы испытывали опасные препараты на психбольных на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru